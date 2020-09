PSG : Pourquoi Florenzi ? Kehrer explique le choix de Tuchel

Dans : PSG.

Malgré le départ en fin de contrat de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain avait encore deux solutions au poste de latéral droit. Mais en raison du refus de Thilo Kehrer, le club de la capitale a dû recruter Alessandro Florenzi.

Ce n’est pas un hasard si le Paris Saint-Germain lance son recrutement avec Alessandro Florenzi. Après le départ en fin de contrat de Thomas Meunier, ce poste de latéral droit représentait une priorité pour le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Thomas Tuchel. Le technicien disposait pourtant de deux solutions avec le jeune Colin Dagba et le polyvalent Thilo Kehrer. Seulement voilà, l’international allemand n’est pas un spécialiste dans cette position et l’a visiblement rappelé à son coach. « Jusqu’à présent, j’ai joué plus sur un côté, et encore plus haut en sélection. Je me sens bien là et j’ai beaucoup appris à ce poste récemment, a confié l’ancien joueur de Schalke 04 à Die Welt. Mais mon objectif est de jouer de plus en plus dans l’axe. »

Autrement dit, Kehrer ne se voyait pas réaliser une saison entière sur le côté. Lui qui préfère aller se frotter à Marquinhos et à Presnel Kimpembe dans la charnière centrale. Bon courage à lui… D’autant que ses performances n’ont jamais fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Cet été notamment, ses prestations au poste de latéral droit ont beaucoup été critiquées pendant le « Final 8 » de la Ligue des Champions. Et ce jusqu’en finale contre le Bayern Munich et son ailier Kingsley Coman. Finalement, c’est peut-être ça, la vraie raison du recrutement de Florenzi…