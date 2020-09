PSG : La masterclass de Leonardo avec Florenzi détaillée

Dans : PSG.

De retour au PSG lors de l’été 2019, Leonardo avait déjà surpris tout le monde avec des coups dont il a le secret.

C’est parti sur les mêmes bases en 2020, malgré des moyens financiers limités, un effectif en plein bouleversement, et des ventes à enregistrer dans un marché morose. Mais encore une fois, le directeur sportif a réussi à retomber sur ses pattes avec l’accord trouvé pour faire signer Alessandro Florenzi. Le latéral italien possède, à 29 ans, le profil d’une recrue parfaite au poste d’arrière droit. Après un prêt intéressant au FC Valence, il n’entrait toutefois pas dans les plans de son entraineur à la Roma, malgré son statut d’international italien étrenné encore une fois la semaine dernière. Son nom n’a pourtant jamais été cité comme une recrue possible du PSG, jusqu’à ce jeudi et l’annonce d’un accord pour un prêt. Concernant l’offre, les détails tombent avec donc un prêt gratuit, mais dont les 3 ME de salaire annuel sont quasiment pris en intégralité par le PSG.

En cas de satisfaction, le Paris SG pourra recruter définitivement l’Italien à un montant pour le moment non révélé, et lui offrir un contrat de trois ans. Mais c’est surtout le timing de l’opération qui force l’admiration en cette fin de semaine. En effet, Leonardo a opéré en toute discrétion, et avec une rapidité déconcertante. Ainsi, Simone Rovera, journaliste de Téléfoot, révèle que le PSG a contacté l’AS Roma seulement ce lundi. L’accord avec le joueur a été quasiment imminent, ce qui fait que tout était déjà quasiment bouclé mercredi, et ce sans s’ébruiter dans les médias italiens, toujours très curieux, ou français. Un coup de maitre qui ne sera pas le dernier de Leonardo, qui espère travailler aussi sereinement au recrutement d’un milieu de terrain.