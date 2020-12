PSG : Pour réussir, Pochettino doit copier Ancelotti

Dans : PSG.

Après avoir porté les couleurs parisiennes en tant que joueur, Mauricio Pochettino va très prochainement s'asseoir sur le banc du PSG.

Pressenti pour le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses saisons, l'ancien coach des Spurs a finalement été choisi pour remplacer Thomas Tuchel. Passé par la capitale en tant que joueur entre 2001 et 2003, l'Argentin connaît bien la maison. Un choix validé par de nombreux spécialistes, et d'anciens joueurs également. Pour Damien Degorre, journaliste pour l'Equipe, Pochettino colle parfaitement au profil recherché par le club. Au micro de l'Equipe du Soir, le consultant a expliqué pourquoi le technicien va rapidement être adopté par le vestiaire.

« Pochettino, oui j’y crois. Je pense qu’il a effectivement l’expérience. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Tottenham sur Amazon Prime. Le premier épisode est consacré au limogeage de Pochettino. On voit que des joueurs, et pas de moindres comme Harry Kane, qui sont affectés par son départ. Donc, on voit que c’est un coach qui marque ses joueurs. Humainement. Pour moi, il doit se rapprocher humainement de ce qu’était Carlo Ancelotti au PSG. Il était même adoré par des joueurs qu’il ne faisait pas jouer…Il était malin avec les forts, il laissait les clés à Zlatan et à Thiago Motta, mais il savait aussi les encadrer. Quand Zlatan dépassait les bornes, il savait lui dire stop. Pochettino a cette humanité là tout en ayant une forme de rigueur dans le travail, dans son exigence. Ne vous inquiétez pas, dans deux ou trois semaines tous les joueurs vont trouver Pochettino génial » a déclaré le journaliste. Bien qu'étant ancien joueur du PSG, l'Argentin aura la lourde tâche de gérer un vestiaire réputé pour être l'un des plus compliqués d'Europe.