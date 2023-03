PSG : Pour le retour, Mané lance un défi à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une entrée remarquée à l’aller (défaite 0-1), Kylian Mbappé sera le principal atout du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich mercredi prochain. Mais de son côté, l’attaquant bavarois Sadio Mané ne craint pas l’influence du Français lors de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Le Bayern Munich peut de nouveau compter sur Sadio Mané. Victime d’une grave blessure au péroné en novembre dernier, l’attaquant sénégalais a fait son retour après trois mois d’absence. « Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux, a savouré l’ancien joueur de Liverpool dans un entretien accordé à Bild. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s’est très bien occupé de moi. »

Mané serein mais prudent

Entré pour la dernière demi-heure face à l’Union Berlin (3-0) dimanche, Sadio Mané aura peut-être accumulé suffisamment de temps de jeu pour envisager une titularisation mercredi prochain, lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. « Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête, a-t-il confié. Nous avons bien contrôlé le match aller. La victoire 1-0 à l’extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris. »

Sadio Mané :



"J'ai rencontré Cristiano Ronaldo à Majorque après la fin de mon transfert au Bayern. Il m'a félicité et m'a dit : 'Un grand club ! C'est un grand pas pour toi !'" pic.twitter.com/6wbBcGP1Un — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) March 1, 2023

En effet, les Bavarois auront cette fois affaire à Kylian Mbappé dès le coup d’envoi. Pas de quoi inquiéter l’attaquant passé par Metz. « J’ai regardé le match à la télé avec mes amis. Je suis très nerveux et je fais beaucoup de commentaires quand je regarde les matchs à la télé. Mais j’avais confiance en mes coéquipiers. Même quand Kylian Mbappé est entré. C’est un grand joueur qui a eu une influence sur le jeu, mais nos défenseurs peuvent l’arrêter », a annoncé Sadio Mané, dont la déclaration peut encore un peu plus motiver le Parisien.