PSG : Pour Icardi, Paris a refusé de se lancer sur Haaland

Dans : PSG.

Dimanche, le PSG a mis fin au suspense dans le dossier Mauro Icardi en officialisant la signature définitive de l’Argentin contre 55 ME bonus compris.

Un choix qui fait quasiment l’unanimité, aussi bien chez les supporters franciliens que chez les observateurs. Il faut dire que du haut de ses 26 ans, Mauro Icardi représente l’avenir du PSG en attaque, contrairement par exemple à Edinson Cavani. Surtout, le champion de France en titre a réussi à obtenir une belle ristourne en recrutant l’ancien capitaine de l’Inter Milan pour 55 ME bonus compris alors que son option d’achat était fixée à 70 ME. En recrutant définitivement Mauro Icardi, le PSG renonce toutefois à certaines belles pistes en attaque.

Par exemple, le Paris Saint-Germain avait timidement été associé à Erling Haaland au cours des dernières semaines. L’attaquant norvégien, qui cartonne au Borussia Dortmund, risque d’être l’un des joueurs les plus courtisés de la planète cet été. Soucieux de préparer l’avenir, le Real Madrid souhaite le recruter. Les Merengue n’auront plus à soucier du Paris Saint-Germain puisque la version espagnole de FourFourTwo indique que la formation de Thomas Tuchel s’est officiellement retirée du dossier. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont longuement hésité à ne pas recruter Mauro Icardi afin de foncer sur le Norvégien, rapporte le média. Mais pour le PSG, le risque était bien trop grand de ne pas parvenir à rafler la mise avec Erling Haaland, et de se retrouver démuni par la suite en attaque. La sécurité avec Icardi ou un énorme risque avec Haaland, le Paris Saint-Germain a donc tranché. Reste à voir dans quelques mois si le club de la capitale française regrettera ce choix. Il y a fort à parier que non, la tendance étant clairement à ce qu’Erling Haaland réalise une saison de plus au Borussia Dortmund avant de partir pour un club d’une dimension supérieure.