PSG : 50 ME pour Icardi c'est cadeau, il applaudit Leonardo

Après de longues semaines de négociations, le PSG a officiellement bouclé la signature définitive de Mauro Icardi.

Dimanche après-midi, l’Argentin a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024 au Paris Saint-Germain. Pour le champion de France en titre, il s’agit d’un joli coup sportif mais également financier puisque Leonardo a négocié le transfert de l’ancien capitaine de l’Inter Milan pour seulement 50 ME + 5 ME de bonus, tandis que l’option d’achat était initialement fixée à 70 ME. Un véritable coup de génie de la part du directeur sportif brésilien selon Mickaël Madar, ravi de la signature de Mauro Icardi au PSG.

« Le bon choix de lever l’option d’achat d’Icardi ? Bien évidemment ! Vu son âge, l’efficacité qu’il démontre chaque saison et l’état du marché des attaquants, c’était une opportunité à ne pas laisser passer pour Paris. À chaque mercato, il y a tellement de transferts incroyables pour des joueurs qui n’en valent pas la peine… Quand je vois des joueurs moyens coûter 30 ou 40 ME, il n’y a pas photo avec Icardi. Par rapport au montant annoncé, je dirais même que c’est donné. Je ne parle pas de ceux déjà en place. Mais Icardi faisait partie du Top 5 des attaquants disponibles cet été. Pour le PSG, c’est une très, très bonne affaire d’avoir levé son option d’achat, surtout à ce prix. Leonardo a bien négocié. C’est en Coupe d’Europe qu’il sera jugé. Avec les joueurs qu’il a autour de lui, beaucoup vont estimer que c’est presque normal de marquer autant en Ligue 1. S’il n’arrive pas à faire la différence, c’est sûr que ça fera tâche. Mais moi, je crois en lui, surtout qu’à 27 ans, il a encore une grosse marge de progression » a indiqué l’ancien attaquant du PSG dans les colonnes du Parisien. Un avis qui sera certainement partagé par la majorité des supporters franciliens…