PSG : Pour Doucouré, Watford conseille à Paris de revenir plus tard

Qui seront les deux milieux de terrain réclamés par Thomas Tuchel ? A priori, Abdoulaye Doucouré (26 ans) n’en fera pas partie.

Présenté comme l’une des principales cibles du Paris Saint-Germain, le joueur de Watford est estimé à environ 50 millions d’euros. Un montant inaccessible pour le club de la capitale, toujours sous la menace du fair-play financier. Et même si le président Nasser Al-Khelaïfi décidait d’ignorer cet obstacle, l’actuel huitième de Premier League ne libérerait pas l’ancien Rennais.

D’après l’Evening Standard, les Hornets ont en effet décidé de conserver Doucouré cet hiver afin de ne pas gâcher la bonne première partie de saison. Rappelons que Watford n’est pas sous pression sur ce dossier étant donné que le Français avait prolongé jusqu’en 2023 l’été dernier. Du coup, ses dirigeants sont en position de force et attendraient le prochain mercato estival pour le revendre à prix d’or. D’ici là, on imagine que le PSG ne sera plus intéressé et que les milieux attendus auront signé depuis longtemps.