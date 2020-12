Mercato PSG : Tuchel lance l'opération Rüdiger !

Dans : PSG.

Thomas Tuchel sait que le mercato d'hiver sera léger pour le Paris Saint-Germain, mais l'entraîneur allemand a déjà trouvé son renfort de rêve, Antonio Rüdiger.

PSG ou pas, Qatar ou pas, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo savent que le club de la capitale ne pourra pas dépenser des millions d’euros lors du marché des transferts qui débutera dans un peu moins de dix jours. Paris est brutalement impacté par le double effet du fiasco Mediapro, et celui de l’épidémie sanitaire, et il faudra être d’une prudence absolue pour éventuellement renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Même s’il est bien conscient de cette situation, le technicien souhaite cependant que le Paris Saint-Germain renforce son secteur défensif en janvier. Et l’ancien entraîneur de Dortmund a même les idées claires si l’on en croit Le Parisien. En effet, le quotidien régional affirme que Tuchel a un seul souhait, et il l’a fait connaître à son directeur sportif.

Ce défenseur tant attendu n’est autre qu’Antonio Rüdiger. « Quelques mois après la fin du dernier mercato, le coach n’a donc pas changé d’avis et souhaite toujours recruter son compatriote Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, barré par Thiago Silva et Kurt Zouma. A 27 ans, il n’a disputé qu’une seule rencontre de championnat (...) Le dossier paraît tout aussi compliqué qu’il y a quelques semaines », explique Dominique Sévérac. Le nom du défenseur allemand de Chelsea avait déjà circulé lors du mercato d'été, mais cela ne s'était pas concrétisé. Et à six mois de la fin du contrat de Thomas Tuchel comme entraîneur du Paris Saint-Germain, il n'est pas certain que Leonardo se prendra la tête avec les dirigeants de Chelsea pour aboutir à un accord concernant Rüdiger, lequel est lié jusqu'en juin 2022 avec les Blues.