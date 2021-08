PSG : Polémique, Neymar traité de « petit porcinet »

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Neymar était titulaire pour la première fois de la saison avec le PSG sur la pelouse du Stade de Reims (0-2).

Associé à Angel Di Maria et à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain, l’international brésilien est apparu hors de forme. En manque de vitesse, Neymar a erré comme une âme en peine sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune de Reims et a cédé sa place à Lionel Messi à l’heure de jeu. Sur l’antenne de RMC, Pascal Olmeta s’est chargé du cas de Neymar. Et sans surprise, l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille n’a pas été tendre avec l’ancienne star du FC Barcelone, qui n’a tout simplement pas le droit d’afficher une telle image de lui au vu de son statut au PSG.

Pascal Olmeta scandalisé par Neymar

« Il y en a marre. Il y en a marre. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas n’importe qui. Même les amateurs, quand ils reviennent de vacances, ils ont cette envie d’être prêts pour attaquer leur match. Mais là, il se fout de la gueule de qui ? Tu joues au Paris Saint-Germain, tu es un des meilleurs joueurs du monde, tu dois avoir une image exemplaire. Tu ne fais pas parler de toi, tu reviens, on voit tes abdos. Mais là, on voit quoi ? On voit un petit porcinet, ce n’est pas possible. Tu ne vas pas me dire qu’il a été bon. Je suis le coach, je ne sais pas si j’ai le droit de lui parler ou ce qu’il va se passer, mais si je le convoque. Moi, si je suis capitaine, je le prends, je lui dis deux mots. Tu ne peux pas compter sur un joueur qui fait n’importe quoi. Même les enfants regardent différemment ce joueur et ça me fait chier, parce que c’est un joueur extraordinaire » a déploré Pascal Olmeta, sous le choc devant la forme physique déplorable de Neymar.