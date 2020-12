PSG : Pogba et Neymar réunis, c'en est trop pour Pierre Ménès

Dans : PSG.

Les périodes de mercato se suivent et se ressemblent pour le PSG, en permanence à la recherche de l’oiseau rare au milieu de terrain.

Il faut dire que les transferts d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye n’ont pas vraiment apporté toutes les garanties recherchées par le Paris Saint-Germain à ce poste. Cette saison, Thomas Tuchel semble avoir trouvé un équilibre intéressant avec Leandro Paredes, Marco Verratti et Danilo Pereira. Toutefois, il est clair que le Paris Saint-Germain peut viser mieux au vu de son budget colossal. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba a été associé au champion de France en titre au cours des derniers jours. Le champion du monde 2018 va quitter Manchester United à l’issue de la saison et son départ pourrait être acté en échange d’un chèque inférieur à 60 ME. De quoi inciter le Paris SG à foncer les yeux fermés…

Cela ne serait toutefois pas l’idée du siècle selon Pierre Ménès. « Pogba au PSG, une bonne idée ? Non, parce que Pogba est trop fragile. Et qu'en terme de fragilité, entre Verratti et Neymar, le PSG a déjà son lot. Ce n'est pas une question de niveau chez Paul, qui est excellent. Mais on a l'impression qu'il passe son temps à revenir. Il y a toujours un déficit de rythme, on l'a vu sur les trois matchs des Bleus. Le premier, en amical, c'était un désastre. Au Portugal, c'était super. C'est un investissement trop couteux pour le PSG, enfin, avec trop de risques » a jugé le consultant de Canal Plus dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam » sur les réseaux sociaux. Un avis tranché qui ne manquera pas de faire réagir à Paris, où bon nombre de supporters voient mal comment il serait possible de se passer d’un joueur tel que Paul Pogba au PSG…