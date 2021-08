PSG : Pogba et Camavinga, la masterclass d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain a refusé de faire savoir que son mercato était terminé dans le sens des arrivées. Un gros coup est encore possible dans deux dossiers.

Le PSG obligé de vendre ? Sur le papier, c’est la tendance mais Leonardo se casse la tête avec le départ des indésirables et les offres se font rares ou inexistantes pour des joueurs comme Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou Ander Herrera. Malgré cela, le Paris SG n’est pas coincé, et déborde encore d’ambition pour effectuer une ou deux touches finales de gala afin de compléter l’effectif de Mauricio Pochettino. L’entraineur argentin l’a pourtant fait savoir en conférence de presse, il estime avoir un effectif compétitif, copieux et équilibré pour la saison à venir. Autrement dit, il ne pousse pas pour de nouvelles arrivées, contrairement à la fin de la saison dernière, où il avait fait savoir que son effectif était trop juste. Pas de quoi freiner Nasser Al-Khelaïfi, qui selon L’Equipe travaille toujours sur deux énormes dossiers.

Le premier mène à Paul Pogba. Très en vue lors de l’ouverture de la Premier League face à Leeds ce week-end, le milieu de terrain est néanmoins empêtré dans une guerre de gros bras avec Manchester United. Les Red Devils veulent le voir prolonger, et ce dernier envisage plutôt de partir libre dans un an. Résultat, comme c’est le cas pour Kylian Mbappé, une belle offre à la fin du mois d’août pourrait faire réfléchir le board de MU, qui préférera prendre un gros chèque, que perdre son joueur pour zéro euro dans 10 mois.

La tendance n’est pas à un transfert de dernière minute, mais les choses peuvent encore bouger, et le Paris SG réfléchit aussi à la possibilité d’inclure des joueurs dans la future transaction pour faire pencher la balance. Cela permettrait au club de la capitale de faire d’une pierre deux coups.

Camavinga pour moins de 30 ME !

Enfin, le PSG travaille aussi sur le dossier Eduardo Camavinga. Dans la même situation que Paul Pogba et Kylian Mbappé, le milieu de terrain n’a plus la tête à Rennes, et il s’est même retrouvé remplaçant face à Brest dimanche dernier. Le jeune (18 ans) milieu de terrain n’a quasiment aucune chance de prolonger après avoir refusé plusieurs propositions du Stade Rennais. Un transfert de dernière minute se garde donc sous le coude, et celui-ci pourrait se faire aux alentours de 30 ME, très loin des 50 ME évoqués il y a un an quand l’international français explosait à la vue de tous. Une aubaine qui intéresse le PSG selon L’Equipe, pour qui le suspense va durer encore deux petites semaines en ce qui concerne le mercato parisien.