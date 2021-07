PSG : Pogba après Sergio Ramos, Leonardo attaque

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé la signature de Sergio Ramos, lequel a paraphé un contrat de deux ans dans la capitale.

C’est l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football qui a posé ses valises au PSG. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Sergio Ramos va apporter sa grinta et sa hargne à un groupe qui en manque peut-être un brin. La signature du capitaine de la Roja, cumulée à celle d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan, pouvait laisser penser que le Paris SG allait passer avec une défense à cinq dans les prochaines semaines. Ce n’est cependant pas la tendance selon Julien Maynard, qui affirme que Mauricio Pochettino n’est pas un adepte de ce dispositif tactique, privilégiant systématiquement depuis le début de sa carrière la défense à quatre.

Cela signifie purement et simplement que Sergio Ramos sera en concurrence avec Presnel Kimpembe pour épauler l’indispensable Marquinhos, et que sa présence dans le onze-type de Paris n’est aucunement assurée. « Pas un adepte de la défense à 3, Pochettino devrait rester à 4 derrière. Concurrence pour le poste de gardien entre Navas et Donnarumma. La grosse interrogation concerne le nom du troisième milieu pour accompagner Wijnaldum et Verratti. Le nom de Pogba a été évoqué, et selon nos informations, il y a bien des discussions entre Raiola et Leonardo. Pogba devrait prendre sa décision après ses vacances » peut-on lire sur le compte Twitter de Téléfoot, qui mise sur un 4-3-3 pour le PSG avec Bernat à gauche, Hakimi à droite, Marquinhos avec Sergio Ramos ou Kimpembe en défense, une sentinelle encore inconnue, Wijnaldum, Verratti, Mbappé, Neymar et Di Maria. Quoi qu’il en soit, Mauricio Pochettino aura de gros maux de tête pour composer son équipe la saison prochaine, ce dont il ne se plaindra certainement pas.