PSG : Pochettino viré, ce joueur l’a totalement plombé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ en fin de saison de Mauricio Pochettino ne fait guère de doute. L'Argentin portait énormément d'espoir sur Sergio Ramos, mais l'Espagnol est passé au travers de la saison.

Les jours sont comptés pour Mauricio Pochettino, qui ne fait même plus semblant d’aller dans le même sens que le Paris SG, en oubliant notamment d’utiliser les jeunes joueurs du centre de formation lors des derniers matchs de la saison. Le PSG n’avance plus, et sort de deux matchs nuls peu emballants contre Lens et Strasbourg, et ce malgré un Kylian Mbappé intenable. Au cours de ces matchs, l’entraineur argentin a insisté pour mettre en place sa défense à 3 avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. Pour le moment, difficile de dire que cet alignement de prestige permet au PSG d’avoir une meilleure sécurité défensive. Mais le coach parisien tient clairement à terminer la saison comme ça. Et surtout, Le Parisien révèle que c’était de cette façon qu’il espérait jouer les grands matchs européens du PSG.

Sergio Ramos ou personne

En effet, Mauricio Pochettino avait totalement approuvé le recrutement de l’Espagnol du Real Madrid, en faisant même sa pierre angulaire pour driver la défense parisienne. Mais le fiasco médical que représente Sergio Ramos a totalement plombé les plans de Mauricio Pochettino, qui n’a jamais voulu tenter une expérience prolongée sans le champion du monde 2010. La défense classique à deux éléments a donc été privilégiée, au grand damn de Diallo, Pereira ou Kehrer, qui ont forcément compris que le technicien argentin ne misait pas sur eux pour cette saison. Le Parisien explique donc qu’il s’agit du grand regret de Pochettino cette saison, et d’une déception pour lui qui risque de lui coûte sa place.

Pochetino a attendu sa défense pendant un an

« En privé, Pochettino refusait d’envisager la défense à trois sans un Sergio Ramos en forme. Les solutions étaient pourtant bien là : Thilo Kehrer ou Abdou Diallo, voire Danilo, pouvaient remplir un rôle aux côtés du capitaine Marquinhos et du titi Kimpembe. Pas pour l’entraîneur parisien, qui a patiemment attendu le retour en forme de Ramos. Pourquoi maintenant alors que le PSG de Pochettino n’a plus rien à préparer ? La question reste ouverte », a ainsi livré Le Parisien, qui rappelle que Pochettino a commencé à pousser pour le recrutement de Sergio Ramos en avril 2021, et qu’il n’a pu aligner sa défense à trois de rêve qu’un an plus tard, le 20 avril 2022 dernier. Bien trop tard pour obtenir cette assise défensive qu’il rêvait d’avoir pour les grands matchs européens.