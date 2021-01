PSG : Pochettino veut recruter au Barça, Leonardo le calme

Dans : PSG.

Sous la houlette de Pochettino, le Paris Saint-Germain espère se renforcer avec l’arrivée de quelques joueurs pendant ce mercato hivernal.

Même si la situation du club de la capitale française n’est pas parfaite en cette période de crise du Covid-19, Leonardo va chercher à faire plaisir à son nouvel entraîneur durant ce mois de janvier. Pour cela, le directeur sportif pourrait tenter le coup avec Christian Eriksen (Inter Milan) et Dele Alli (Tottenham), deux anciens joueurs de Pochettino chez les Spurs. En quête de recrues offensives, le PSG n’exclut pas non plus de recruter en défense, et notamment au poste de latéral droit. Si Alessandro Florenzi et Colin Dagba font la maille, l’Italien n’est que prêté par la Roma et le Français ne fait pas l'unanimité à Paris. Autant dire que le PSG est potentiellement à la recherche d’un défenseur droit titulaire pour la saison prochaine. C’est donc pour cette raison que la formation francilienne piste Emerson.

En effet, selon Estadio Deportivo, Leonardo a récemment sondé l’entourage du Brésilien. Prêté par le Barça au Betis Séville, le joueur de 21 ans représente une « opportunité de marché pour les Parisiens ». Alors que ce potentiel deal est évoqué pour l’été prochain, « il n'est pas exclu que le club français accélère le processus en exigeant les services du natif de Sao Paulo dès ce mercato d’hiver ». Cette opération Emerson pourrait toutefois s’avérer complexe pendant en janvier, surtout pour Barcelone. Puisqu’en cas de transfert hivernal, le Barça toucherait 85 % de la somme, mais devrait payer 12 millions d’euros de pénalités au Betis. Autant dire que le PSG va sûrement attendre l’été prochain pour s’attaquer à Emerson. D’autant plus que Leonardo privilégie les prêts ou les échanges pendant ce marché des transferts.