PSG : Aucune d'offre de Paris, Eriksen attend toujours

Dans : PSG.

Annoncé à Paris depuis la nomination de Mauricio Pochettino, Christian Eriksen pourrait bien finalement rester à l'Inter.

Alors qu'il n'était quasiment plus utilisé par Antonio Conte et que son départ semblait certain, Christian Eriksen a été préféré à Stefano Sensi mercredi lors du match face à la Sampdoria. L'impact amené par l'Italien en sortie de banc est pourtant indéniable : les quatre fois où il est entré en jeu, le résultat a à chaque fois tourné en faveur des Nerazzurri. Pourtant, au moment de la sortie d'Alexis Sanchez, c'est le Danois qui a été choisi pour entrer sur le terrain. Un choix qui fait débat en Italie, d'autant plus au vue de la situation de l'ancien joueur des Spurs. En manque de temps de jeu avec l'Inter, le meneur de jeu est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, et prendre le risque d'une blessure alors que le mercato est officiellement ouvert a surpris les observateurs. Depuis que Mauricio Pochettino est officiellement coach du PSG, l'avenir d'Eriksen semble s'écrire du côté de Paris. Skysports annonçait même que le salaire réclamé par le joueur (7.5 millions d'euros) ne posait pas de problème au club de la capitale.

Pourtant, selon le Corriere Dello Sport, le Paris Saint-Germain n'a fait aucune offre pour le milieu de terrain. Bien que les dirigeants italiens ne soient pas opposé à un départ du joueur, Leonardo ne semble pas faire de ce dossier une priorité. Arsenal et Manchester United, un temps intéressés, n'ont eux non plus formulé aucune proposition concrète. Finalement, ce sont West Ham et Aston Villa, deux formations plus modestes, qui seraient les plus intéressées par Eriksen. Un sentiment non partagé par le Danois, qui vise un club plus huppé. Compte tenu de la situation, le joueur de 28 ans attend toujours une offre du PSG. Dans le cas contraire, le Danois devrait rester à l'Inter. La balle est désormais dans le camp parisien.