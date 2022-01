PSG : Pochettino, une provocation face au Qatar ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plus d'un an après sa signature au Paris Saint-Germain, et alors que son départ est annoncé pour la fin de saison, Mauricio Pochettino a fait un choix étonnant.

Comme d’autres avant lui, Mauricio Pochettino n’a pas eu à se plaindre lors de sa signature au PSG puisque l’entraîneur argentin a eu droit à une suite dans un palace 5 étoiles de la capitale. S’il n’a pas eu le même traitement que Lionel Messi, hébergé avec sa famille au Royal Monceau avant de finalement s’installer dans une maison de Neuilly, l’ancien coach de Tottenham s’est installé, en compagnie de son fils qui est un de ses adjoints, à l’hôtel Brach Paris, situé dans le 16e arrondissement. Depuis janvier 2021, et sa signature pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino séjournait dans son établissement, et du côté du Paris Saint-Germain cela agaçait un peu, certains étant persuadés que cela démontrait que l’Argentin ne voulait pas réellement s’installer sur le long terme dans la capitale. Cependant, alors que désormais le nom de l’actuel entraîneur du PSG est évoqué à Manchester United dans six mois, les choses ont changé.

Pochettino s'installe enfin à Paris, mais jusqu'à quand ?

L’Equipe explique que contre toute attente, Mauricio Pochettino vient d’enfin trouver un logement à Paris, et il s’est installé dans un appartement du très luxueux 8e arrondissement. Un déménagement, aux frais du PSG, qui étonne puisque le technicien a de grandes de refaire ses cartons dans quelques mois pour prendre la direction d’Old Trafford alors qu’il aura encore un an de contrat avec la formation de Ligue 1. A l’heure où l’on annonce Zinedine Zidane pour le remplacer, ce changement de logement peut annoncer le désir de Pochettino de ne pas repartir de France sans un petit chèque de dédommagement, ou bien au contraire le fait qu’il n’a nullement l’intention de rejoindre Manchester United, alors même qu’en novembre dernier il avait négocié avec les dirigeants des Red Devils avant que ces derniers confient l’intérim à Ralf Rangnick. Il est vrai que ces derniers jours la presse anglaise faisait d'Erik Ten Hag le favori pour le poste de manager.