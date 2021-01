PSG : Pochettino prévenu, Mbappé et Neymar passent en premier

Dans : PSG.

Pas de nomination ce vendredi pour Mauricio Pochettino, mais sa présence sur le bord du terrain pour ce dimanche à la reprise de l’entrainement ne fait guère de doute.

Maintenant que Thomas Tuchel a laissé le champ libre, le PSG peut fignoler l’arrivée de son nouvel entraineur. Bien évidemment, l’Argentin fera connaissance avec ses joueurs, et ses dirigeants, très rapidement. Car dès son arrivée officialisée, Pochettino va aller directement dans le bureau de Leonardo pour parler du mercato. Et selon l’insider Fabrizio Romano, la discussion risque d’être particulièrement simple. L’entraineur parisien, qui a déjà signé son contrat il y a quelques jours et n’attend plus que son officialisation, donnera son avis sur ce qu’il serait intéressant de faire au niveau des renforts et éventuellement des joueurs dont il n’a pas l’utilité.

Mais le Brésilien va lui expliquer quel est son réel objectif des prochains mois, à savoir deux ambitions prioritaires. Il s’agit tout simplement de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar, les deux superstars du PSG, dont le bail arrive à expiration en juin 2022. Visiblement, le message de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar est très bien passé auprès du directeur sportif parisien, qui a été informé qu’il serait lui-même jugé sur sa capacité à conserver le Brésilien et le Français dans son effectif sur le long terme. Les dernières déclarations des deux joueurs laissent place à un optimisme partagé par Al-Khelaïfi, mais en tout cas Mauricio Pochettino risque d’être vite prévenu, la priorité au Paris SG, c’est pour Neymar et Mbappé.