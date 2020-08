PSG : Allegri dans les starting blocks pour remplacer Tuchel ?

Dans : PSG.

Très loin de faire l’unanimité à Paris, Thomas Tuchel a néanmoins qualifié le PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mercredi soir.

Les choix du technicien allemand ont fait débat, comme celui de positionner le Paris Saint-Germain dans un 4-4-2 en losange pour la première fois à l’occasion d’un match aussi important. Mais au bout du compte, Thomas Tuchel est parvenu à qualifier le club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un résultat qui n’arrange pas certain un certain Massimiliano Allegri, lequel était très attentif au match entre le PSG et l’Atalanta Bergame, selon les informations rapportées ce jeudi par Calcio-Mercato.

Et pour cause, le média fait savoir que l’ancien coach de la Juventus Turin est plus que jamais intéressé par le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Proche du directeur sportif parisien Leonardo, il faisait partie des favoris en cas de départ de Thomas Tuchel à l’issue de la saison. Mais avec la qualification de Paris pour les demi-finales de la Ligue des Champions, un départ de l’Allemand semble désormais improbable. D’autant plus que dans son édition de mercredi, le journal L’Equipe faisait savoir qu’un départ de Thomas Tuchel et de son staff à un an de la fin de leur contrat coûterait la coquette somme de 15 ME au Qatar. Un chèque XXL que les propriétaires du PSG ne sont pas prêts à payer, et encore moins pour licencier un entraîneur qui vient de réaliser une telle performance sur la scène européenne. Massimiliano Allegri peut donc sans doute prospecter ailleurs. Sauf tremblement de terre, il ne signera pas à Paris cet été…