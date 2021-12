PSG : Pochettino pose son exigence pour 2022 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’était déjà le cas l’été dernier, mais Mauricio Pochettino, au coeur des rumeurs sur son avenir au PSG, ne bronche pas et continue de travailler.

Cela ne permet pour le moment pas au PSG de montrer un visage séduisant même si au point de vue purement comptable, les Parisiens sont bien au chaud en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais les critiques pleuvent et il a même été évoqué le remplacement de Pochettino par Zinedine Zidane cet hiver, si jamais l’ancien coach du Real Madrid donnait son accord. Pendant ce temps, l’Argentin ne commente pas les rumeurs, et préfère se projeter sur la suite de la saison. Ainsi, Pochettino aurait donné son feu vert pour quelques départs au mois de janvier, et notamment ceux de Rafinha et Kurzawa, qui ne jouent pas du tout. De quoi permettre de recruter par la suite, et pour cela, l’entraineur du Paris SG a une idée précise.

📽️ 2⃣0⃣0⃣ and counting: a round of applause for Franck 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/PrcgwP4Jhf — AC Milan (@acmilan) December 3, 2021

Selon le Daily Express, son objectif est de faire venir le poumon du Milan AC Franck Kessie. L’Ivoirien arrive en fin de contrat au mois de juin 2022, et n’est pas parti pour prolonger. Il devrait donc attendre sagement la fin de la saison, mais le PSG serait prêt à devancer tout le monde en offrant une indemnité au Milan AC. Une opération qui permettre à tout le monde d’être gagnant, et notamment au Paris SG de se renforcer rapidement à moindre coût. Et pour une fois, Leonardo et Pochettino risquent d’être d’accord, les deux hommes appréciant les qualités de Franck Kessie alors que le leader de la Ligue 1 cherche depuis le début de la saison son chainon manquant de l’entrejeu, que Wijnaldum ne parvient pas à devenir.