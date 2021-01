PSG : Pochettino n'a pas oublié, il faut se venger de l'OM

Dans : PSG.

Pour son deuxième match sur le banc parisien, Mauricio Pochettino a connu sa première victoire en Ligue 1. Place désormais à un PSG-OM très attendu.

Après des débuts compliqués à Saint-Etienne (1-1), le PSG version Mauricio Pochettino a fait grosse impression face à Brest samedi soir. Largement supérieurs dans le jeu, les Parisiens se sont imposés (3-0). Un score qui aurait pu être plus sévère, puisque les champions de France ont frappé 22 fois au but, cadrant 11 de leurs tentatives. Des statistiques qui démontrent l'envie de prôner un jeu offensif souhaité par le coach. Un style de jeu approuvé par Pablo Sarabia. Deuxième de Ligue 1 avec un petit point de retard sur l'OL, le Paris Saint-Germain aura l'occasion dès mercredi prochain de remporter le premier titre de sa saison lors du Trophée des Champions. Un match spécial contre... l'Olympique de Marseille ! Après la rencontre face à Brest, le technicien a été interrogé par Telefoot sur l'importance d'un tel rendez-vous.

« Oui, je comprends vraiment l'importance d'un tel match. On joue avec le coeur, avec la passion. Souvent, on joue aussi avec le mental, car c'est un match avec une passion énorme. J'ai eu la chance d'en jouer plusieurs et j'ai toujours pris du plaisir. C'est dommage qu'on ait pas nos supporters avec nous dans le stade, il y a toujours une ambiance particulière. Quand on s'affronte dans ce type de compétition avec en plus un titre en jeu, c'est une opportunité pour le club de gagner » a répondu l'Argentin. En septembre dernier, les Marseillais avaient surpris le PSG au Parc des Princes grâce à un but de Florian Thauvin (0-1). Cette fois, le Paris SG n'aura pas le droit à l'erreur, et Mauricio Pochettino en a pleinement conscience, car contrairement à Thomas Tuchel l'ancien joueur argentin du Paris Saint-Germain a vécu sur la pelouse ces chocs toujours intenses face à l'OM.