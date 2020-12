PSG : Pochettino moins cher que Tuchel, il y a une raison

Dans : PSG.

Rien n’est encore officiel, mais le changement de staff se prépare en coulisses au sein du PSG.

Thomas Tuchel et ses adjoints vont prendre la porte dans peu de temps, sachant qu’il faut faire la place à Mauricio Pochettino. L’entraineur argentin, ancien joueur du PSG, a le mérite d’être libre de tout contrat depuis plus d’un an, et son limogeage de Tottenham. Depuis, l’ancien défenseur est resté à Londres, où il vit, afin notamment de suivre la carrière de son fils qui évolue chez les jeunes des Spurs. Toujours pas arrivé à Paris, Pochettino finalise toutefois les derniers détails de son contrat. Selon Le Parisien, tout se passe comme sur du velours, d’autant plus que l’Argentin n’est pas gourmand. Encore jeune dans le métier à 48 ans, l’Argentin demande un salaire inférieur à celui que Tuchel gagnait au PSG par exemple.

En contrepartie, il arrive avec un staff étoffé avec ses deux adjoints fidèles que sont Miguel D’Agostino et Jesus Pérez. Ainsi que l’un de ses fils, Sebastiano, 25 ans, spécialisé dans la préparation physique et notamment diplômé de l’école de Paris-Saclay, ce qui lui permet de pratiquer le français avec aisance. Son arrivée ne serait pas négligeable, puisque le fils de Mauricio est notamment spécialisé dans l’échauffement, les étirements, et la prévention des blessures. Une nouveauté qui ne fera pas de mal au PSG, incroyablement touché avec parfois quasiment 10 joueurs absents pour des problèmes physiques. Enfin, Pochettino devrait aussi réclamer un entraineur des gardiens de but, qui pourrait être l’ancien de Tottenham, Antonio Jimenez. Un débarquement en force qui explique aussi pourquoi le futur entraineur du PSG a souhaité se montrer raisonnable sur son salaire, afin de s’assurer la présence d’un staff qui lui est entièrement dévoué, et qui a l’avantage de parler espagnol et même français pour certains.