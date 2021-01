PSG : Pochettino lui sert Dybala, Leonardo doit concrétiser

Dans : PSG.

Confronté à un possible départ majeur dans son secteur offensif l’été prochain, le Paris Saint-Germain anticipe l’arrivée d’un remplaçant de renom. Il pourrait s’agir de l’Argentin Paulo Dybala, que l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino connaît bien.

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, aucun départ important n’est prévu cet hiver. Le club de la capitale conservera tous ses meilleurs éléments pour atteindre ses objectifs ambitieux cette saison. En revanche, il faut s’attendre à une sortie dans le secteur offensif l’été prochain. Si Neymar semble déterminé à rester et à prolonger son contrat chez le champion de France, le doute reste permis en ce qui concerne le Français Kylian Mbappé. Mais surtout, la situation d’Angel Di Maria est plus que jamais incertaine. Rappelons que l’ailier argentin arrive bientôt à la fin de son contrat et que son utilisation sous les ordres de Mauricio Pochettino pourrait influencer sa décision.

Du coup, la direction francilienne tente d’attirer du lourd pour la saison prochaine. On sait que le nouvel entraîneur s’intéresse à l’attaquant de Manchester City Sergio Agüero. Mais ces derniers jours, on parle encore davantage de la piste menant à son autre compatriote Paulo Dybala. En effet, le site espagnol de Todofichajes insiste sur l’échec des négociations pour la prolongation du Bianconero sous contrat jusqu’en 2022. Un transfert l’été prochain se dessine pour « La Joya » qui, malgré des touches en Premier League, préférerait le Paris Saint-Germain. Principalement parce qu’il connaît bien le coach Pochettino. Reste à savoir si Leonardo pourra conclure ce gros coup. En tout cas, le directeur sportif aurait déjà planifié un rendez-vous avec l’agent de Dybala…