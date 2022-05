PSG : Pochettino file à Madrid, son avenir se décante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie au PSG, Mauricio Pochettino pourrait rebondir en Espagne dès la saison prochaine.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain pour encore un an, Mauricio Pochettino ne devrait pas résister à la saison catastrophique du club parisien. A moins d’une énorme surprise, le Qatar prendra à la fin de la saison la décision de se séparer de l’entraîneur argentin. Mauricio Pochettino ne rebondira pas à Manchester United, où son nom a circulé durant plusieurs semaines. Et pour cause, c’est Erik Ten Hag qui va succéder à Ralf Rangnick à la fin de la saison. Cela étant, Mauricio Pochettino a la cote dans d’autres clubs à travers l’Europe. Et pas des moindres puisque selon les informations obtenues par Todo Fichajes, l’entraîneur du Paris SG est la piste prioritaire de l’Atlético de Madrid pour compenser un éventuel départ de Diego Simeone l’été prochain. Une piste sérieuse car les Colchoneros songeraient très sérieusement à se séparer du Cholo.

Pochettino successeur de Simeone à l'Atlético ?

Diego Padre Simeone. pic.twitter.com/X0yHGOD4fO — Atlético de Madrid (@Atleti) March 15, 2022

Après plus de dix ans à la tête de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone est plus menacé que jamais, alors qu’il n’est toujours pas certain de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Dans le cas où l’Atlético terminerait cinquième, ce qui est toujours possible dans la mesure où le Bétis Séville n’a que trois points de retard sur les Colchoneros, alors la direction madrilène prendra immédiatement la décision de se séparer de Diego Simeone. Il faut dire que la désillusion serait terrible pour l’Atlético, qui a fait du Cholo l’entraîneur le mieux payé du monde avec des émoluments XXL atteignant 24 millions d’euros par an. En cas de départ de Diego Simeone, c’est donc sur Mauricio Pochettino qu’Andrea Berta, actuel directeur sportif de l’Atlético de Madrid, a jeté son dévolu. Une réunion s’est déjà tenue à Madrid entre le dirigeant madrilène et Mauricio Pochettino, preuve que le dossier est bien ouvert. Autant dire que pour Mauricio Pochettino, rebondir à l’Atlético de Madrid après un licenciement au PSG serait un beau moyen de rebondir.