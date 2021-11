PSG : Pochettino et Mbappé, Al-Khelaïfi brise le silence !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a été mis à l'honneur ce lundi soir à Châtelet, et Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour aborder des sujets chauds.

Il n’est pas certain que ce soit les performances du PSG en cette première partie de saison qui ont pesé dans le vote final du jury, mais le club de la capitale a vu deux de ses joueurs être récompensés à la cérémonie du Ballon d’Or. Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur gardien au monde en raison de ses performances avec l’Italie, tandis que Lionel Messi a récupéré son 7e Ballon d’Or grâce à ses buts avec le FC Barcelone et surtout son titre continental avec l’Argentine. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi était sur place au Théâtre du Châtelet pour féliciter ses joueurs, lui qui adore chouchouter ses stars. Et forcément, qui dit présence du président du PSG, dit aussi une question sur l’autre dossier du moment.

Al-Khelaïfi parle de Pochettino et Mbappé

Depuis quelques jours, et notamment avec le changement d’entraineur à Manchester United, Mauricio Pochettino est annoncé à plus ou moins court terme comme le futur entraineur des Red Devils à la fin de la saison. Toujours avec le sourire, le président du PSG a évoqué le dossier avec diplomatie. Pour Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a pas de plan B en cas de départ de Mauricio Pochettino et donc pas de contacts avec Zinedine Zidane.

🥇 Le Président Nasser Al-Khelaïfi avec le vainqueur du #BallonDor 2021, 𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 🏆 pic.twitter.com/W8UwMUmtQJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

« Pochettino ? Il est là, on est très content du coach, on a besoin de lui. Je vois toutes les rumeurs, il faut arrêter de parler de ça. On est vraiment content avec le coach. Zidane ? On a zéro contact avec Zidane, c'est un top coach mais on a l'un des meilleurs coachs au monde », a souligné le dirigeant qatari, qui sait que la parole du moment vaut ce qu’elle vaut au PSG, où dans l’Emirat, on semble déterminé à tenter sa chance avec Zidane si une fenêtre s’ouvre. Mais pour le moment, la tendance est tout de même à attendre la fin de la saison avant de solliciter l’ancien coach du Real Madrid. Surtout que virer Pochettino cet hiver, un an après Tuchel, ferait tout de même encore désordre à l’heure où le PSG a atteint ses objectifs. Du moins en terme de résultats.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ballon d’Or (@francefootball)

Le PSG a donc d’autres chats à fouetter, et notamment l’objectif toujours aussi fou de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Cela parait encore plus compliqué que de faire signer Zidane, surtout que l’attaquant français a fait part publiquement de son désir de rejoindre le Real, mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas perdu espoir. « Kylian Mbappé Ballon d'Or au PSG ? Vous savez ce que je pense, c'est un grand joueur. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. Si ça avance ? J’espère », a lancé le président du Paris SG, qui a bien pu voir avec le classement final que Mbappé était encore loin du podium du Ballon d’Or, mais aussi de prolonger son contrat.