PSG : Pochettino et Leonardo unis pour garder Mbappé

D’ici à la fin de cette saison 2020-2021, Leonardo va tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain.

Une volonté plus que partagée par Mauricio Pochettino. L’été prochain sera très important pour l’avenir du club de la capitale française. Un an après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, avec une défaite contre le Bayern Munich à Lisbonne, Paris espère toujours réaliser son rêve en 2021. Si cela ne venait à pas être le cas, le PSG retentera sa chance l’année prochaine. Avec Neymar et Kylian Mbappé ? Concernant le Brésilien, c’est certain, vu que Neymar va bientôt prolonger son bail à Paris. Mais pour le Français, la donne est différente.

Neymar oui, Mbappé peut-être

Encore en réflexion par rapport à son avenir, le champion du monde a toujours son contrat de base, celui qu’il a signé à son arrivée de Monaco en 2017. L’été prochain, Mbappé arrivera donc à un an de la fin de son contrat. Autant dire qu’il devra prendre une décision importante, entre un transfert à l’étranger ou une prolongation de contrat. Si ce défi est celui de Leonardo, Mauricio Pochettino n’hésite pas à donner un coup de main à son directeur sportif, et même devant les médias.

« Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian ? »

« Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian dans son équipe ? Ce que les joueurs apprécient le plus, c’est d’être juste, authentique. Établir une relation qui est vraie, pas une relation fausse. Non, parce que pour te convaincre de quelque chose maintenant, je vais te donner quelque chose de plus, et quand je t’aurai convaincu, je te l’enlèverai parce que je ne le voulais pas vraiment. Tous les joueurs, dans le cas actuel Kylian, qui ont pour plan de prolonger avec notre équipe doivent nous voir comme un staff technique, que nous sommes comme ça, que nous allons continuer comme ça et que nous avons toujours été comme ça », a avoué, dans une interview sur le Canal Football Club, l’entraîneur du PSG, qui sait que sa direction fera son maximum pour garder Mbappé, malgré les intérêts du Real Madrid ou de Liverpool.