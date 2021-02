PSG : Pochettino déçu par le mercato

Dans : PSG.

Arrivé au PSG à l’ouverture du marché des transferts, Mauricio Pochettino n’a clairement pas posé sa patte sur le mercato.

L’entraineur parisien a d’emblée fait savoir qu’il avait discuté de certaines pistes avec Leonardo, mais qu’il se concentrait sur le sportif en premier lieu. Si l’Argentin aurait probablement apprécié de récupérer son ancien joueur Dele Alli, cela ne s’est pas fait en raison de la réticence de Tottenham, alors que l’international anglais était chaud. Résultat, aucun départ et aucune arrivée d’ampleur en ce mois de janvier. Une petite déception pour Mauricio Pochettino selon Don Balon. Le média espagnol affirme en effet que l’entraineur du PSG aurait aimé voir quelques indésirables partir, ne serait-ce que pour mieux préparer la suite.

Peu importe la performance du Paris SG cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, l’ancien coach de Tottenham est certain de continuer l’aventure. Il aurait aimé le faire avec un groupe réduit, et surtout une plus grande marge de manoeuvre au niveau salarial en vue de l’été prochain. Ainsi, Pochettino avait donné son feu vert aux départs d’Idrissa Gueye, de Thilo Kehrer et de Julian Draxler. Sans résultat, le PSG ne se voyant pas proposer d’offres intéressantes pour valider ces transferts. L’entraineur du PSG pourra au moins se rassurer en se disant que cette déception est aussi partagée par ses dirigeants, qui savent que la masse salariale aurait pu diminuer cet hiver. Mais Leonardo a prévenu, il n’est pas aussi doué pour les ventes forcées qu’il ne l’est pour les achats ou les trouvailles. La grande lessive sur les joueurs de second plan voulue par Mauricio Pochettino attendra donc l’été prochain.