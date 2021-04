PSG : Pochettino critiqué dans le vestiaire avant même d'avoir signé

Dans : PSG.

Aux commandes du PSG depuis le mois de janvier, Mauricio Pochettino est apprécié des supporters ainsi que des stars de son effectif.

Les résultats parlent pour l’entraîneur argentin. Malgré quelques faux pas en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en se débarrassant du FC Barcelone et a remporté le match aller face au Bayern Munich. Des résultats positifs qui ont donné du crédit au très diplomate Mauricio Pochettino, dont le comportement est apprécié en interne. Il y avait pourtant de réelles craintes au sein de l’effectif au moment de la nomination de l’ancien entraîneur de Tottenham au Paris Saint-Germain. Dans les colonnes de France Football, un proche du clan des Brésiliens du PSG a expliqué que les mauvaises relations entre Pochettino et Lucas Moura chez les Spurs ont grandement inquiété Marquinhos, Neymar and co avant la venue du nouveau coach au PSG.

« Lucas avait de mauvaises relations avec Mauricio Pochettino à Tottenham. Ils ne se parlaient presque pas. Lucas n’a pas compris pourquoi il n’a pas joué la finale de Ligue des Champions (2019), alors qu’il avait marqué trois buts en demi finale retour contre l’Ajax. Ça ne marchait pas du tout entre les deux. Les Brésiliens de Paris étaient un peu au courant de ça. Neymar se posait des questions » explique ce proche de Neymar et de Marquinhos. Les doutes ont rapidement été balayés, et Mauricio Pochettino est vite parvenu à faire l’unanimité auprès de ses joueurs, y compris les stars. Très protecteur envers ses joueurs, l’Argentin a notamment gagné la confiance de Neymar, qu’il place dans les meilleures conditions dès lors qu’il est disponible, comme c’était le cas au match aller face au Bayern Munich, le Brésilien ayant évolué dans un rôle de meneur de jeu axial qu’il affectionne tout particulièrement.