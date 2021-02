PSG : Pochettino chasse la taupe à Paris !

Dans : PSG.

Sous la houlette de Thomas Tuchel, les fuites étaient nombreuses au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Visiblement, la présence d’une ou plusieurs taupes au sein du groupe parisien ne dérangeait pas plus que cela l’entraîneur allemand. Ce n’est pas le cas de Mauricio Pochettino. Sur l’antenne de RTL, Philippe Sanfourche a fait savoir que la chasse à la taupe était l’une des priorités de l’entraîneur argentin dans la capitale française. Et pour cause, l’ex-manager de Tottenham n’apprécie guère que ses compositions d’équipe fuitent dans la presse avant les matchs, comme cela est trop régulièrement le cas au PSG depuis de longues années.

« Neymar titulaire face à l’OM ? Il y aura peut-être un suspense… Il va falloir s’y habituer parce que Mauricio Pochettino est assez habitué de ce petit jeu. Thomas Tuchel lui, il s’en foutait. Il ne donnait pas son équipe, mais il ne faisait pas mystère des soucis, des blessés, des dispos… Mauricio Pochettino, à peine arrivé, un des premiers trucs qui l’a excédé, c’est qu’il y ait une ou des taupes, des fuites dans la presse. Donc il a commencé à brouiller les pistes, tout de suite. Je me rappelle d’une annonce lors de la causerie de 17 heures, il avait dit que Kylian Mbappé ne serait pas dans l’équipe. En même temps il avait rassuré l’attaquant en lui disant qu’il était dans l’équipe mais qu’il voulait voir si ça sortait dans les médias, comment et à quelle heure, pour pister tout ça » a lancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pour qui Mauricio Pochettino a fait de la chasse à la taupe une véritable priorité.