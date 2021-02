PSG : Zéro effet Pochettino ? Il se fâche

Dans : PSG.

Depuis le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, les changements semblent discrets.

En décidant de limoger Thomas Tuchel pendant les fêtes de fin d’année et de recruter à la place de l’entraîneur allemand Mauricio Pochettino, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont clairement surpris tout le monde. Reste que l’ancien coach de Tottenham est installé depuis un mois aux commande du PSG et les choses sérieuses se profilent, puisque la double confrontation face au FC Barcelone va débuter. Et si Mauricio Pochettino a déjà quelques matchs au compteur sur le banc parisien, certains en sont encore à se demander ce qui a réellement changé sur le plan sportif du côté de Paris. Un débat qui enfle, et qui va évidemment s’accentuer au fur et à mesure que l’on va se rapprocher du huitième de finale face au Barça. Lors du Late Football Club, la question a été posée à Philippe Doucet et à Geoffroy Garétier. Et si le premier a expliqué qu’il ne voyait rien de différent entre le PSG de Tuchel et celui de Pochettino, le second a lui pesté face à cette analyse.

Pour la journaliste de Canal+, il est clair que le coach argentin a changé des choses. « Il y a un retour au 4-4-2, du moins à une animation à 4 devant qui est très marquée, le retour en forme et en grâce de Mauro Icardi et même de Di Maria. Il y a quand même des changements humains que je sens assez nets depuis le changement de pouvoir au Paris Saint-Germain. Que cela ne se traduise pas encore dans les chiffres, c’est possible et ça prendra peut-être du temps, mais il me semble quand même que dans les animations, dans les relations au sein de l’équipe, il y a quand même du changement depuis que Tuchel a été remplacé par Pochettino », a lancé Geoffroy Garétier, persuadé qu’il y a déjà un effet Mauricio Pochettino au PSG. A confirmer quand même face à l'OM, dimanche soir, puis face au FC Barcelone le 16 février et le 10 mars.