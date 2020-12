PSG : Pochettino c'est bien, Zidane ou Mourinho c'est mieux...

Dans : PSG.

Le départ de Thomas Tuchel et la venue de Mauricio Pochettino font couler beaucoup d’encre à Paris, chacun ayant son avis sur les deux entraîneurs.

De manière générale, Thomas Tuchel ne faisait plus l’unanimité dans la capitale française. Cela ne signifie pas pour autant que la venue de Mauricio Pochettino à sa place est saluée par tous les observateurs. Au micro de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a notamment émis quelques doutes au sujet de l’ancien entraîneur de Tottenham. Certes, le style de jeu prôné par l’Argentin est plutôt séduisant. Mais pour le journaliste de France Football, le Paris Saint-Germain aurait sans doute eu intérêt à recruter une pointure ayant davantage l’habitude de gérer de grandes stars, comme c’est par exemple le cas de Zinedine Zidane, José Mourinho, Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp…

« Evidemment, sur le moment, tout est mieux que Tuchel qui arrivait en fin de cycle avec le PSG. Pochettino, c’est le même gabarit d’entraîneur, il a le même genre de parcours. Il va falloir s’imposer face à des joueurs, il va surtout falloir s’imposer face à un club, même s’il y a déjà joué. Le PSG a beaucoup changé en vingt ans. Pochettino a des idées modernes de jeu, mais Unai Emery et Thomas Tuchel en avaient également. On sent qu’au bout d’un moment il y a une forme d’usure. Pour moi, il aurait peut-être fallu prendre un papa, un entraîneur qui a déjà gagné. Un Mourinho, un Guardiola, un Klopp, un Zidane capable de faire face au club plus qu’aux joueurs. Qui a choisi Pochettino ? Est-ce que c’est Leonardo ? La question est importante, cela va conditionner la suite » a lancé le consultant, qui aurait aimé que le Qatar tente de déloger un cador européen tel que Zidane ou Mourinho. Ce ne sera pas le cas, Nasser Al-Khelaïfi ayant opté pour Mauricio Pochettino, ancien du club et qui était libre de tout contrat.