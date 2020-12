PSG : Pochettino au chômage, il étudiait 14 équipes !

Dans : PSG.

Futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va enfin reprendre du service, plus d’un an après son départ de Tottenham.

Ces derniers mois, le technicien argentin de 48 ans a été associé à un grand nombre de clubs. En Angleterre, Manchester United a parfois été cité comme un possible point de chute pour Mauricio Pochettino, mais Ole Gunnar Solskjær a finalement résisté aux différentes crises de résultats des Red Devils. Avant la nomination de Ronald Koeman, le FC Barcelone a également été associé au futur entraîneur du PSG, sans que cela ne se concrétise. En cette fin de semaine, The Independent rapporte que Mauricio Pochettino était très attentif aux situations de tous les plus gros clubs européens. Désireux de rebondir rapidement, il scrutait et surveillait 14 clubs dans ce qui est appelé sa « Watch List ».

Pochettino a discuté du PSG avec Emery

Le média précise toutefois qu’un bon nombre d’équipes étaient uniquement suivies pour des enjeux tactiques et afin d’observer certains joueurs en particulier. « Mais un petit groupe était les équipes que Pochettino pouvait imaginer entraîner. Paris était dans ce cercle restreint » est-il expliqué. Le média dévoile par ailleurs que durant sa période d’inactivité, Mauricio Pochettino a eu l’opportunité de rencontrer Unai Emery, renvoyé par Arsenal à la même période que le licenciement de l’Argentin à Tottenham. Les deux hommes ont notamment eu l’occasion d’échanger sur le Paris Saint-Germain, club dans lequel l’actuel entraîneur de Villarreal a passé deux ans. Après avoir scruté le football européen en fond en large et en travers durant un an, Mauricio Pochettino va donc reprendre du service. Une arrivée globalement accueillie avec bienveillance et impatience chez les supporters du PSG…