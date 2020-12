PSG : Pochettino prend un coup de froid dès la reprise

Dans : PSG.

Sur le point d’être nommé entraîneur du Paris SG, Mauricio Pochettino devrait connaitre seulement son quatrième club comme technicien, après l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham.

Mais à chaque fois, l’Argentin a fait ses preuves en mettant sur pied une équipe cohérente et solidaire, capable aussi de jouer proprement et de progresser tout au long de la saison. Jusqu’à présent, il avait toujours pu compter sur la patience de ses dirigeants, comme cela avait été notamment le cas lors de ses cinq ans chez les Spurs. Forcément, au PSG, l’ambition est énorme et immédiate, et cela pourrait provoquer quelques changements. Réputé pour ses méthodes d’entrainement poussées, Pochettino est attendu à la reprise ce dimanche si son officialisation se fait rapidement.

Si la première journée sera forcément dédiée à la prise de connaissance et les tests physiques classiques, l’ancien défenseur du PSG entend bien appliquer ses méthodes habituelles et solliciter ses joueurs à fond lors des entrainements. Toutefois, selon L’Equipe, il va rapidement devoir revoir ses ambitions à la baisse à ce niveau, du moins en ce qui concerne la reprise. Car le nouveau staff va faire la connaissance avec un effectif fortement diminué physiquement, et qui comptait 10 blessés avant la trêve. Quelques reprises sont prévues après cette coupure bénéfique, mais Pochettino risque surtout de mettre à contribution son staff physique pour suivre l’état de santé des joueurs du PSG. La montée en puissance physique devra attendre, ce qui a déjà fait tiquer le futur technicien parisien. En effet, il avait d’ailleurs demandé à ce que cette reprise, la plus tardive des clubs de Ligue 1, soit avancée, mais sans succès.