PSG : Pochettino à Paris, l’Angleterre scotchée

Thomas Tuchel éjecté malgré des résultats sportifs conformes aux attentes, Mauricio Pochettino va rapidement devoir passer outre l’état de grâce et faire mieux que son prédécesseur.

L’entraineur argentin arrive avec la réputation d’un homme capable de transcender son équipe et de réaliser des miracles. Car c’en était bien un de voir Tottenham, sans le recrutement d’un seul joueur l’été précédent, arriver en finale de la Ligue des Champions en 2019. Mais entre les Spurs de l’époque, et le PSG de maintenant, la différence est énorme et c’est ce qui surprend beaucoup en Angleterre. Dans le Guardian, l’éditorialiste Jonathan Liew explique clairement que cela risque de ne pas coller entre Pochettino et l’effectif starisé du Paris SG.

« Voici la partie la plus intrigante de sa nomination : Pochettino s’est fait connaitre comme quelqu’un capable de bâtir une équipe, un coach qui demande à ses joueurs de l’humilité, de l’honnêteté et de la souffrance et qui garde son groupe proche comme une famille. Que va-t-il se passer quand il arrive dans un club qui ne fait que le contraire, où l’individualité est reine ? », demande ainsi le journaliste, persuadé que Mauricio Pochettino, une fois l’attrait de la nouveauté passé, va se heurter exactement aux mêmes problèmes de comportement que Thomas Tuchel avec les stars du club, en cas de remplacement, de décision contraire ou de mauvais résultats. Les premières réponses viendront rapidement, sachant que le PSG sera confronté au FC Barcelone en Ligue des Champions dès le mois de février, et que le club de la capitale ne peut pas se permettre de retomber dans ses travers et chuter dès les 1/8e de finale.