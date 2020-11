PSG : Pochettino à l’affût, le poste de Tuchel le fait saliver

Dans : PSG.

Lors d’un live sur Twitter mardi, Leonardo a clairement fait savoir aux supporters du PSG qu’un départ de Thomas Tuchel n’était pas à l’ordre du jour.

« On n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel » a indiqué le directeur sportif parisien, pour qui il est assez clair que Thomas Tuchel ira au bout de la saison avec le PSG, sauf catastrophe industrielle en Ligue des Champions avec par exemple une élimination dès la phase de groupes. Cela étant, plusieurs entraîneurs restent à l’affût, le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain faisant saliver.

C’est notamment le cas du très apprécié Mauricio Pochettino, libre comme l’air depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. Pour rappel, l’Argentin avait été remercié par les Spurs, qui avaient décidé de miser sur José Mourinho afin de le remplacer. A en croire les informations de The Athletic, il est clair que l’ancien manager de Tottenham est extrêmement intéressé par la perspective de poser ses valises au Paris Saint-Germain, un club qu’il connaît bien pour y avoir joué de 2001 à 2003. Déterminé à l’idée de reprendre du service rapidement, Mauricio Pochettino ne s’intéresse toutefois pas qu’au PSG. En effet, il est indiqué que l’Argentin lorgne également sur Chelsea, Manchester City et Manchester United, même si les départs de Frank Lampard, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer ne semblent pas réellement à l’ordre du jour. Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino sera toujours libre l’été prochain, au moment où Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront nommer le futur entraîneur du club parisien…