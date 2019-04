PSG : Pjanic pour 70 ME, Paris attaque la Juve au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté des grands clubs européens, on s’active déjà afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu cet été. Le Real Madrid, qui a promis d’être actif, s’est d’ores et déjà positionné sur certains joueurs comme Pogba ou Pjanic. L’international bosnien, joueur cadre de la Juventus Turin, risque d’avoir l’embarras du choix au mercato. Car selon les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain est également très intéressé par les services de l’ancien Lyonnais.

Le club de la capitale serait même, selon le média transalpin, le prétendant le plus sérieux. Et pour preuve, une offre de 70 ME serait dans les tuyaux pour tenter de recruter le milieu de terrain de la Juventus Turin. Problème : ce montant serait nettement insuffisant aux yeux des dirigeants de la Vieille Dame, lesquels estiment le joueur à environ 100 ME sur le marché des transferts. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain, surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, fera une offre susceptible de faire hésiter le champion d’Italie en titre. Ce n’est pas gagné, mais la piste a le mérite d’être ambitieuse…