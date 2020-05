PSG : Pjanic n'a pas le niveau, Rothen est cash

Dans : PSG.

Leonardo a craqué pour Miralem Pjanic, et négocie son éventuelle arrivée à Paris. Une belle erreur pour Jérôme Rothen

Toujours très orienté vers l’Italie quand il s’agit de travailler sur le mercato, Leonardo multiplie les pistes de l’autre côté des Alpes. Selon RMC, il est même passé à l’action en courtisant Miralem Pjanic, qui ne sera pas retenu par la Juventus Turin en cas de belle offre. Le milieu de terrain a l’avantage d’avoir déjà connu la Ligue 1 à Metz et à Lyon, même si depuis, il a franchi un énorme cap en Italie, à la Roma puis à la Juve. A 30 ans, il a le potentiel pour être le chef d’orchestre du PSG. Mais Jérome Rothen a rapidement calmé tout le monde à ce sujet. Ce n’est pas ce que le Paris SG doit chercher cet été, et recruter le Bosnien ne se justifie pas.



« C’est une opportunité. A la base, le PSG voulait se renforcer au milieu de terrain pour trouver un numéro 6 de grande taille, et c’est Leonardo qui l’a dit. A l’arrivée, on entend Pjanic et c’est tout l’inverse. C’est un joueur de ballon avant d’être un joueur physique. C’est problématique, car cela veut dire que c’est pour un poste qui n’est pas celui de numéro 6. Thomas Tuchel risque de rester donc le projet sportif restera le même au milieu de terrain. Donc Pjanic est un très bon joueur et il fait une carrière incroyable. Mais quand il est sous pression, je trouve qu’il y a des joueurs qui sont capables de faire bien mieux que lui, même techniquement, au PSG. Donc aujourd’hui, si tu prends un joueur, c’est pour renforcer le groupe, le milieu. Et aujourd’hui, je ne suis pas sûr que ce soit le cas avec Pjanic. Ce serait mieux de structure l’équipe avec un vrai numéro 6 qui manque au PSG depuis un certain temps », a livré le consultant de RMC, pour qui Pjanic n’a pas le bon profil, et n’a pas non plus forcément le niveau pour aider le PSG à grandir encore plus.