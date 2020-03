PSG : Pjanic et Dybala à Paris, Leonardo sort le radar

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain regarde du côté de la Juventus pour son prochain mercato. Higuain et Pjanic seraient notamment dans le collimateur de Leonardo.

Avant même de savoir comment la saison 2019/2020 va se finir pour le PSG, Leonardo travaille déjà sur le prochain exercice. Et le directeur sportif brésilien semble avoir décidé de se tourner vers son championnat préféré, la Serie A, pour renforcer le Paris SG. Ce lundi, Tuttosport rappelle que les relations entre le club de la capitale et la Juventus sont excellentes, même si lors du dernier mercato la possibilité d’un deal incluant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio a échoué. Pas de quoi refroidir l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain, deux joueurs dont Leonardo étudie précisément la situation à la Juventus explique le quotidien sportif turinois.

Concernant Miralem Pjanic, l’ancien lyonnais est lié jusqu’en 2023 avec la Vieille Dame et la valeur du milieu de terrain international bosniaque est estimée à 65ME. Mais Pjanic a un profil qui colle exactement à ce que Leonardo et le Paris Saint-Germain recherchent, et ce n'est pas la première fois que l'on parle de lui à Paris. De son côté, Gonzalo Higuain n’a lui plus qu’un an de contrat avec la Juventus, et le PSG peut donc plus facilement négocier l’éventuelle venue de l’attaquant argentin où son rôle sera clairement de remplacer Edinson Cavani et Mauro Icardi. Agé de 32 ans, Pipita n’a plus le rendement d’antan, mais il a souvent répondu présent quand la Juve a fait appel à lui, même si son prêt de six mois l’an dernier à Chelsea a tourné au fiasco. Reste à savoir ce que le Qatar décidera l'été prochain concernant Neymar et Kylian Mbappé, l'avenir du mercato parisien dépend évidemment de ces choix à venir.