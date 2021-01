PSG : Paris perd Mbappé, au secours Pochettino

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'a pas bien débuté l'année 2021 avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde étant fantomatique contre l'ASSE. Mauricio Pochettino veut le relancer.

Kylian Mbappé avait fini 2020 lessivé, après une année marqué par des hauts, mais aussi des bas. Et c’est peu dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas réellement rassuré mercredi soir face à l’AS Saint-Etienne. Auteur de la passe décisive pour le but de Moise Kean, l’ancien Monégasque n’a rien montré d’autre, et forcément il a les oreilles qui sifflent à l’heure du bilan. Dans L’Equipe, Kylian Mbappé obtient la note de 3 et figure dans les « flops » d’ASSE-PSG. Le Parisien est un peu plus tendre en lui attribuant un 5,5, seul Angel Di Maria, lui totalement transparent, faisant pire. Quoi qu’il en soit, le passage à vide de Kylian Mbappé peut s’expliquer de différentes façons, notamment une débauche physique depuis des mois qui forcément impacte son jeu. Mais quoi qu’il en soit, Mbappé est rentré dans le rang et ne semble plus faire la différence.

Cependant, dans cette période délicate, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien fort de Mauricio Pochettino. Même s’il sait bien que la star française peut faire plus et mieux pour le PSG, l’entraîneur argentin fait confiance à l’attaquant pour rapidement montrer que tout cela n’est qu’un mauvais passage. « Je suis heureux de la performance de Kylian, il a montré une bonne attitude. Il doit s’améliorer comme tous les autres, et je pense qu’il est déçu du résultat. Mais je suis content de ses attitudes et de ce qu’il a tenté de faire. C’est le chemin à suivre pour lui », a confié un Mauricio Pochettino, qui ne voit pas pourquoi Kylian Mbappé serait d’un seul coup devenu un joueur lambda. A ce dernier de prouver à son coach qu'il a raison, et notamment lors des deux prochains rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, contre Brest en Ligue 1 et encore plus face à l'OM dans une semaine lors du Trophée des champions.