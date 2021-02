PSG : Pierre Ménès tire dans le même sens avec Daniel Riolo

Dans : PSG.

Entraîneur du PSG depuis le début du mois de janvier, Mauricio Pochettino a disputé huit matchs dans la capitale française.

Pour l’heure, il est très difficile de voir la « patte » Pochettino sur le jeu du Paris Saint-Germain. Comme indiqué par Daniel Riolo après la victoire de Paris face à Marseille dimanche soir, il n’existe pour l’instant aucune différence avec ce qui était proposé par Thomas Tuchel dans la capitale française. Un constat un brin frustrant, mais totalement partagé par Pierre Ménès. Dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam » sur les réseaux sociaux de Canal +, le chroniqueur du CFC a abondé dans le sens de Daniel Riolo même s’il estime qu’il n’est pas illogique que la greffe tarde à prendre.

« Moi, je ne vois aucun style Pochettino. Je suis désolé de vous décevoir, je ne vois rien. Si le style Pochettino, c’est de voir Mbappé accélérer pour marquer un but, dans ce cas-là, c’était le style Tuchel, et même le style Emery. Sur les huit matchs disputés par Pochettino, combien de fois le PSG a-t-il été au complet ? Je jugerai le PSG le jour où il y aura une équipe type. Là, on est toujours un peu dans Bricolo et Bricolette font du coaching » a jugé Pierre Ménès, pour qui Mauricio Pochettino est difficile à juger en raison des nombreux joueurs absents au Paris Saint-Germain. Reste que pour le déplacement à Marseille, l’entraîneur argentin pouvait compter sur un effectif quasiment au grand complet, bien que Neymar n’ait pas débuté la rencontre en raison d’une gastro entérite. Les excuses ne tiendront donc pas très longtemps pour l’ancien manager de Tottenham, alors que se profile le choc des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone.