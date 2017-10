Dans : PSG, Ligue 1.

Avec ou sans Neymar, le Paris Saint-Germain peut compter sur un incroyable Edinson Cavani, sauveur du PSG dimanche dernier à Marseille alors que la star brésilienne avait été expulsée, et grand homme de la facile victoire contre Nice tandis que Neymar était suspendu. Même s'il sait que le Gym n'a pas été un vrai rival du PSG, Pierre Ménès, qui n'est pas un fan transi d'Edinson Cavani, loin de là même, avoue qu'il est épaté par l'efficacité d'El Matador.

« À mon avis, Lucien Favre a fait l'impasse sur ce match. Au coup de sifflet final, il a regretté le manque de vitesse de son équipe alors qu'il avait mis Pléa et Saint-Maximin sur le banc. Avec Sneijder et Balotelli pour animer l'attaque, ça ne faisait quand même pas lourd, surtout en terme de vivacité. Paris s'est donc logiquement imposé notamment grâce à un doublé de Cavani. L'Uruguayen est insatiable, il court comme un dératé et continue de marquer journée après journée. Il faut s'incliner devant ça. Paris est absolument impérial à domicile cette saison », avoue, sur son blog, Pierre Ménès.