PSG : Pierre Ménès propose à Al-Khelaïfi d’économiser 40 ME !

Dans : PSG.

Avec ce calendrier particulier et ce mois d’août complètement fou pour les clubs français, le marché des transferts est pour le moment repoussé au second plan.

Le PSG et l’OL sont concentrés sur la Ligue des Champions, alors que la Ligue 1 va reprendre le week-end prochain. Une situation assez incroyable et qui peut provoquer des décisions inimaginables ? Pierre Ménès l’espère pour Thiago Silva, qui a été l’un des premiers joueurs en fin de contrat à accepter de prolonger de deux mois avec le PSG pour aller jusqu’au bout de la Ligue des Champions. Cette entente cordiale ne change toutefois rien à son avenir, Leonardo ayant fait comprendre qu’il était temps de tourner la page. Mais, impeccable lors des derniers matchs, le Brésilien donne tout, à l’image de ses crampes en fin de match face à l’Atalanta. Une raison pour lui offrir un nouveau contrat selon Pierre Ménès, pour qui le PSG ferait une très belle économie en défense centrale en conserver O Monstro pour un an de plus.

« Je pense surtout qu'il faut faire marche arrière et prolonger Thiago Silva. Il joue à fond, c'est l'un des meilleurs sur les trois matchs officiels du PSG. C'est le meilleur défenseur et un formidable footballeur à qui tu peux proposer une prolongation de contrat avec une baisse de salaire plutôt qu'aller dépenser 30-40 M€ sur un joueur », a prévenu le chroniqueur de Canal+, persuadé que Nasser Al-Khelaïfi peut se rendre à l’évidence sur le plan comptable. Ce n’est toutefois pas la tendance actuellement, même si les deux prochains matchs du PSG peuvent très bien avoir des conséquences insoupçonnables.