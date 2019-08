PSG : Pierre Ménès pose la question à 170ME sur Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Rien ne dit que le Paris Saint-Germain, ou plutôt l'Emir du Qatar, acceptera l'offre transmise par le FC Barcelone concernant le transfert de Neymar, mais Pierre Ménès ne cache pas sa stupéfaction concernant les conditions évoquées pour finaliser l'opération. Car pour le consultant de Canal+, non seulement les conditions du paiement des 170ME sont surréalistes, mais en plus Pierre Ménès se demande ce que vient faire Ousmane Dembélé dans cette opération, dans la mesure où l'attaquant français du Barça ne souhaite pas venir au PSG et a en plus une blessure qui l'éloigne au moins un mois des terrains.

De quoi laisser dubitatif Pierre Ménès. « Je ne comprend plus rien au dossier Neymar. Comment le PSG peut il désormais accepter un paiement échelonné plus le prêt d’un joueur encore plus blessé que Neymar et qui en plus veut pas venir. Et en cas de départ Paris va recruter en 5 jours ? », s'interroge le journaliste, qui a longtemps pensé que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain, mais qui commence à reconnaître que plus rien n'est sûr et certain concernant la star brésilienne du PSG. Et Pierre Ménès n'est pas le seul à se poser ce genre de questions à quelques jours de la fin d'un incroyable mercato.