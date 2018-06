Dans : PSG, Mondial 2018, Ligue 1.

Neymar ne profite pas vraiment d'une paix médiatique durant ce Mondial en Russie, car après avoir occupé la rubrique mercato, la star brésilienne du Paris Saint-Germain se fait désormais dézinguer pour son attitude lors des rencontres du Brésil. Cette fois, c'est la propension de Neymar à simuler qui est attaquée de partout, et cela même si le joueur brésilien a pris de très nombreux taquets lors des trois premières rencontres de la Seleçao en Russie.

Pour Pierre Ménès, ces commentaires toujours très sévères à l'encontre de Neymar, surtout en France, sont de trop, car pour le consultant de Canal+ il est clair que l'international brésilien du PSG mérite beaucoup mieux que tout cela. « On ne se rend pas compte de la chance d’avoir un joueur comme Neymar en France. Mais on préfère lui chier dessus c’est tellement plus cool.... », a lancé, lors de l'émission La Boîte à Questions, un Pierre Ménès adepte du franc-parler et qui ne craint pas d'être frappé par la foudre des haters via les réseaux sociaux.