PSG : Mbappé déjà en feu, Tuchel sous le choc

Touché par le Covid-19 durant la trêve internationale, Kylian Mbappé effectuait son grand retour avec le PSG ce dimanche après-midi.

Titulaire contre Nice, l’attaquant du Paris Saint-Germain a réalisé une prestation de très haute volée. Très en jambes, il a obtenu un penalty avant de le transformer sans trembler. Directement impliqué sur le second but parisien inscrit par Angel Di Maria, Kylian Mbappé a démontré à quel point il était indispensable au Paris SG, encore plus en l’absence de Neymar. Et s’il ne doutait pas du talent de son avant-centre, Thomas Tuchel a tout de même été impressionné par le niveau affiché par Kylian Mbappé avec si peu de rythme et après avoir été infecté au Covid-19.

« C’est impressionnant. Ce qu’il a fait, ce n’est pas facile et ce n’est pas normal. Il a fait un très bon match. Je n’en attendais pas trop mais il a vraiment montré qu’il fait toujours la différence pour nous. Avec ses accélérations, sa vitesse, sa confiance, sa faim de marquer. Ça nous a beaucoup aidé, c’est clair » a indiqué Thomas Tuchel, lequel a ensuite couvert Angel Di Maria de louanges. « Il a joué trois matchs consécutifs en sept jours, après avoir eu le Covid. Avec seulement un entraînement collectif. Normalement, on ne peut pas faire ça mais là, on doit le faire avec lui. Et il montre à chaque fois qu’il est capable de faire des choses extraordinaires ». Il est clair qu’avec les retours de Mbappé et Di Maria, l’attaque parisienne a une toute autre allure. Et dimanche prochain à l’occasion du déplacement à Reims, c’est Neymar, qui a purgé ses deux matchs de suspension, que Thomas Tuchel aura le plaisir de retrouver.