PSG : Pierre Ménès fan n°1 du mercato parisien !

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a obtenu le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton dans la dernière ligne droite du mercato.

A la recherche d’un avant-centre capable de compenser numériquement le départ d’Edinson Cavani, le directeur sportif Leonardo a opté pour le prêt de ce grand espoir italien. Véritable crack à la Juventus Turin, le joueur de 20 ans a tenté sa chance en Premier League. Pour l’heure, son aventure Outre-Manche n’est pas une réussite, raison pour laquelle il a accepté de partir en prêt au PSG. Mais malgré ses difficultés à s’imposer en Angleterre, Moise Kean reste un grand talent et un véritable renfort pour le Paris Saint-Germain. C’est tout du moins l’avis de Pierre Ménès, lequel est emballé par cette signature inattendue.

« Kean, je suis très content que le PSG ait pris un attaquant d’appoint, parce que l’on s’aperçoit que malgré tout, très souvent, Di Maria, Neymar, Icardi et Mbappé sont tous alignés, en tout cas en Ligue 1. Donc à partir du moment où Kalimuendo a été prêté à Lens, il fallait un attaquant de plus. Kean, on sait qu’il a beaucoup de talent, qu’il était très prometteur à la Juve, il s’est planté à Everton, comme c’est arrivé à d’autres ! La carrière d’un joueur n’est pas forcément linéaire, il y a des hauts et des bas. Je rappelle que quand Bernat a signé au PSG, c’était le dernier des derniers, le remplaçant du remplaçant au Bayern. Cela a été considéré encore une fois comme un recrutement à la con, et ce n’est pas loin d’être l’une des meilleures recrues du PSG ces dernières années. Je pense que c’est une recrue intéressante, comme Danilo Pereira ! » a indiqué le consultant de Canal Plus, pour qui le mercato du Paris Saint-Germain, qui a mis un temps fou à se décanter, est une réussite.