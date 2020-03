PSG : Pierre Ménès et le Qatar, il balance tout !

Dans : PSG.

Quelques jours après une polémique sur sa présence au Qatar, où il avait été vu à la télé en compagnie de Nasser Al-Khelaifi, Pierre Ménès a vigoureusement apporté des explications.

Pierre Ménès n’a pas apprécié du tout de se voir sérieusement attaquer via les réseaux sociaux suite à son apparition au tournoi de tennis du Qatar où on le voyait confortablement installé dans la tribune d’honneur avec Nasser Al-Khelaifi à ses côtés. Ces images avaient déclenché des critiques concernant la proximité du consultant de Canal+ avec le président du PSG et Pierre Ménès a vu déferler un flot d’attaques souvent injurieuses. Dans sa chronique Face To Cam, Pierre Ménès est longuement revenu sur cette polémique qui l’a prodigieusement agacé. Visiblement stupéfait de devoir se justifier sur ses congés, le consultant a tout déballé et remis quelques pendules à l'heure.

« On vit dans un monde extraordinaire où il faut se justifier de tout, même de ses vacances. Je pense qu’il n’a pas échappé au plus débile de tous qu’il y aura la Coupe du Monde au Qatar dans deux ans et plutôt que d’aller à Dubaï comme tout le monde pour voir des gratte-ciels au bord de la mer, j’ai dit je vais aller voir des gratte-ciels au bord de la mer mais là où il y aura la Coupe du monde. J’ai pu voir 4 stades déjà terminés, j’ai été à la piscine, à la plage, et effectivement comme j’ai passé trois jours avec mon ami Thiago Motta qui est, si je dois le rappeler, la première personne à être venue me voir, après ma famille, à l’hôpital suite à ma greffe. Et ça que vous le compreniez ou pas je m’en fous, ça a créé des liens indélébiles. Il était invité au tennis, donc du coup j’ai été invité au tennis. Alors oui j’ai vu Nasser, oui j’ai parlé à Nasser, comme je parle au président Delcourt quand je vais dans la tribune d’honneur à Dijon, comme je parlais à Olivier Létang quand je vais dans la tribune d’honneur à Rennes (...) Je suis désolé d’être prétentieux, je suis une personnalité du football, donc effectivement quand je vais dans un stade on ne me dit pas d’aller dans le kop, mais dans la tribune d’honneur. C’est ouf de devoir se justifier de tout, des attaques les plus basses qui sont évidemment dans une immense majorité, venues de Marseille, le royaume de la parano. La seule chose qui m’importe dans ce dossier, c’est la réaction de mes patrons à Canal+, qui étaient d’ailleurs au courant que j’allais en vacances au Qatar, que si mes patrons veulent que je produise le billet d’avion et ma facture d’hôtel qui étaient à mes frais je le ferai, mais certainement pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui m’accusent de la pire des corruptions ne le méritent pas », a expliqué Pierre Ménès, qui est revenu en France et souhaite tourne la page de ce bref séjour au Qatar.