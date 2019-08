PSG : Pierre Ménès enterre le Barça dans le dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis le début de la semaine, le Paris Saint-Germain et Barcelone négocient le transfert de Neymar. Mais comme indiqué par ailleurs, les discussions bloquent en raison de désaccords financiers majeurs entre le champion de France et le champion d’Espagne. Et pour cause, Paris souhaite récupérer deux joueurs importants du Barça, de préférence Semedo et Coutinho en plus de 100 ME. De son côté, le club catalan souhaite conserver son latéral portugais et n’est pas enclin à dépenser plus de 60 ME dans l’opération…

Autant d’éléments qui laissent penser que le Barça est hors-jeu. C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès, comme il l’a expliqué sur Twitter. « 100 ME et 2 joueurs importants, c’est clairement ça que le PSG veut et je vois pas Leonardo bouger de sa position. Le problème c’est que Barcelone n’a pas 100 millions. Barcelone : 200 millions de dépensés déjà et une masse salariale plus qu’au taquet » a tweeté le journaliste de Canal, pour qui il est donc difficilement envisageable de voir Neymar au FC Barcelone d’ici la fin du mercato. La donne pourrait cependant être différente du côté de Madrid, où le Real semble avoir plus de liquidités…