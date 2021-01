PSG : Pierre Ménès craque pour Icardi, Pochettino le calme

Dans : PSG.

De retour à la compétition samedi soir avec le PSG contre Brest, Mauro Icardi a joué un rôle important dans la victoire parisienne. Et Pierre Ménès s'est régalé.

Il n’y a pas que Wanda Nara qui craque pour Mauro Icardi, même si s’agissant de Pierre Ménès c’est de manière plus footballistique. Car de retour à la compétition après une blessure, le compatriote de Mauricio Pochettino a été à la hauteur du rendez-vous en rendant une copie parfaite. De quoi être mis en valeur par le consultant de Canal+, lequel a salué les statistiques de Mauro Icardi, l’ancien joueur de l’Inter ayant il est vrai fait fort. « Le second but du PSG est l’oeuvre d’Icardi, de retour sur les terrains et à la conclusion d’une magnifique action individuelle de Mbappé, qui n’a pas marqué mais a paru beaucoup plus en jambes qu’à Sainté il y a trois jours et le troisième a été marqué par Sarabia, d’une frappe du gauche suite à une talonnade d’Icardi. L’Argentin qui, sur ses quatre premiers ballons du match, a donc mis un but, délivré une passe décisive et envoyé une frappe cadrée sortie miraculeusement par Larsonneur. Un ratio assez exceptionnel », a confié Pierre Ménès.

Pochettino reste sobre sur Icardi

Cependant, s’il était évidemment satisfait de la performance de Mauro Icardi, Mauricio Pochettino n’a pas fait dans le dithyrambique, estimant que l’attaquant n’avait fait que ce qu’on attendait de lui. « Pour Mauro, comme pour tous les joueurs, c’est important de pouvoir sentir qu’ils ont la possibilité de jouer. Ils doivent aussi se préparer pour être prêts dès qu'ils sont sur le terrain. Ce que j’attends, c’est que tous me mettent en difficulté au moment de sélectionner mon onze de départ », a prévenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne veut pas que l'on s'enflamme pour le retour d'un Mauro Icardi qui avait traversé comme une ombre toute l'année 2020 avec le Paris Saint-Germain.