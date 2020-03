PSG : Pierre Ménès consterné par la Une de L'Equipe sur Mbappé

Dans : PSG.

A une semaine du match retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le journal L’Equipe met ce mardi en lumière les tensions entre Kylian Mbappé et les Ultras du PSG.

« La cote d’alerte » s’écrit en gros sur la Une du grand journal national, qui cite notamment un proche du club expliquant les petites tensions entre Kylian Mbappé et les supporters du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. « Il a tout pour être notre chouchou, même plus que Neymar ou Cavani. Mais c'est vrai que ça reste mitigé. Il n'a pas de chant à son nom, par exemple » indique ce proche du vestiaire parisien, pour qui ce n’est pas le grand amour entre une partie des supporters parisiens et Kylian Mbappé.

Le journal a donc décidé de consacrer un très long article à la relation mitigée entre Kylian Mbappé et le public parisien. Un choix éditorial qui interroge du côté de certains observateurs et notamment de Pierre Ménès, lequel a fait part de son incompréhension devant le choix d’une telle Une alors que le PSG joue son avenir européen dans une semaine face au Borussia Dortmund. « La une bienveillante de l’année a une semaine d’un match de ldc qui se jouera peut être à huis clos. No comment » a pesté Pierre Ménès, sur les réseaux sociaux avant de répondre à certains Twittos en crachant son venin sur le journal L’Equipe. « Je ne l’achète jamais (le journal L’Equipe) rassure toi ; J’ai été écarté de la couverture de l’Equipe de France (à L’Equipe) car je n’étais pas anti-Jaquet en 1998 » a notamment écrit le journaliste de Canal Plus, qui ne porte définitivement pas l’unique quotidien sportif national, pour lequel il a travaillé jusqu'en 2005, dans son cœur. Et qui ne comprend vraiment pas les choix éditoriaux de ce dernier, qui devrait plutôt soutenir le PSG à une semaine de ce sommet européen selon lui…