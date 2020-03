PSG : Mbappé, Ballon d'Or, Ligue des champions et adieu Paris !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'a jamais caché ses ambitions personnelles, et le PSG peut espérer que cela lui profitera même si la star finira par partir un jour pour le Real Madrid ou ailleurs.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé va devoir choisir dans les prochains mois entre l’offre de prolongation transmise par Leonardo et l’intérêt affirmé du Real Madrid. Et d’ici là, le champion du monde va devoir montrer qu’il est capable de permettre au PSG de franchir un palier sur la scène continentale. Car actuellement Kylian Mbappé traverse une zone de turbulence auprès des supporters du club de la capitale, mais également avec les observateurs qui considèrent que l’ancien monégasque a un ego de plus en plus démesuré. Répondant au Parisien, Patrick Mboma, ancien attaquant du PSG qui a toujours un œil attentif et avisé sur Paris et ses performances, a donné son avis.

Pour Patrick Mboma, Kylian Mbappé doit désormais prendre les responsabilités qu’il avait demandées en fin de saison passée, et surtout permettre au Paris SG de décrocher le trophée ultime, avant de penser ensuite à la suite de sa carrière. « Il a fait une déclaration à la fin de la saison dernière qui montrait qu’il voulait plus de responsabilités. Et là, il montre qu’il assimile bien ce qu’on attend de lui. En fait, je pense qu’avant il se disait : je suis performant, il faut me donner des responsabilités. Alors qu’en réalité, c’est lorsque tu es performant que les responsabilités viennent naturellement. Il n’avait pas besoin de cette déclaration. Aujourd’hui, il est en train d’exprimer par le geste ce qu’il a exprimé par la voix il y a quelques mois. Kylian Mbappé n’a pas de plafond de verre et peut gagner plusieurs Ballon d’or à condition d’être régulier. On sait très bien qu’il ne fera pas dix ans au PSG. C’est cette année qu’il doit prendre ses responsabilités. Avec Neymar. Tous les deux ont la capacité de donner au PSG ce dont il rêve : une Ligue des champions. Qu’ils le fassent ! », réclame le joueur formé également dans le 93, mais dans la ville voisine de Bondy, les Pavillons-sous-Bois, et qui pense qu’avec son duo de stars le Paris Saint-Germain peut faire un miracle.